Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Emmelsbüll-Horsbüll: Tödlicher Verkehrsunfall am Pfingstwochenende

Emmelsbüll-Horsbüll (ots)

Am Pfingstsonntag wurde in den Abendstunden eine leblose männliche Person neben ihrem Quad in einem Straßengraben in Emmelsbüll-Horsbüll aufgefunden. Vorangegangen war ein Verkehrsunfall. Das Polizeirevier Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 65-jährige Kreisbewohner mit seinem Quad die Kreisstraße 93 von der Horsbüller Straße kommend in Richtung Am Seedeich. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Quadfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte den zwei Meter tiefen Graben hinab, wo er verstarb.

Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Fahrzeuge liegen derzeit nicht vor. Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Sachverständiger hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell