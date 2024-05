Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Niebüll (ots)

Am Samstag (18.05.24) kam es während der Reitveranstaltung "Springflut Classics" in der Gotteskoogstraße in Niebüll zu einer Unfallflucht. Das Polizeirevier Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach Angaben des Fahrers habe er seinen silberfarbenen VW Multivan gegen 15.00 Uhr auf dem eingerichteten Sonderparkplatz gegenüber der Reithalle abgestellt. Als er gegen 16.30 Uhr zu seinem Auto zurückgekehrt sei, habe er auf der Fahrerseite einen Blechschaden an dem vorderen Stoßfänger festgestellt. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein anderes Fahrzeug den Wagen beim Ein- oder Ausparken touchiert hat.

Hinweise auf dieses Fahrzeug liegen nicht vor.

Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Niebüll unter der Telefonnummer 04661 40110 oder per Email Niebuell.PR@polizei.landsh.de zu melden.

