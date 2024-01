Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen beobachten Fahrraddiebstahl +++ Tatverdächtiger gestellt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am helllichten Tag haben zwei Männer am Dienstag, 23. Januar 2024, gegen 13:45 Uhr, ein Fahrrad gestohlen. Zeugen beobachteten die Tat und verständigten die Polizei.

Beide Zeugen hielten sich am Delmenhorster Bahnhof auf und beobachteten zwei Männer, die sich am überdachten Fahrradstand in der Weberstraße an Rädern zu schaffen machten. Einer führte dabei einen Bolzenschneider mit sich. Nachdem sie ein schwarzes Herrenrad aufgebrochen hatten, entfernte sich der Tatverdächtige mit dem Bolzenschneider über die Weberstraße. Der zweite Tatverdächtige ging mit dem entwendeten Fahrrad durch den Bahnhof und wurde nach kurzer Flucht von der zwischenzeitlich alarmierten Polizei gestellt.

Der Tatverdächtige begann umgehend, die eingesetzten Beamten zu beleidigen und spuckte eine Beamtin an. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Gegen den 34-jährigen Mann aus Polen ist ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls unter erschwerenden Bedingungen, Beleidigung und des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet worden.

Der Mann, der sich mit dem Bolzenschneider vom Bahnhof entfernte, wurde beschrieben als

- ungefähr 30 - 40 Jahre alt - ca. 180 cm groß - bekleidet mit einer olivgrünen Jacke - einer blauen Jeans - und roten Sportschuhen

Wer Angaben zur Identität dieses Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell