Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Dagebüll - Fahrzeug auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Dagebüll (ots)

Am Montag, 20.05.2024, wurde in Dagebüll ein parkendes Fahrzeug offenbar durch die rücksichtslose Fahrweise eines Fahrzeugführers beschädigt, welcher sich daraufhin unerkannt vom Tatort entfernte.

Eine 26-jährige Frau hatte ihren Ford Fiesta am Montagabend auf einem Parkplatz in der Straße Am Badedeich in Dagebüll abgestellt. Zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr habe sie vom Deich aus beobachten können, wie ein silberner BMW (Limousine älteren Baujahrs) dort mehrfach auf dem Parkplatz enge Kreise gefahren sei. Durch die Fahrweise sei eine große Staubwolke entstanden. Anschließend habe sich der BMW-Fahrer unerkannt vom Parkplatz entfernt. Nach der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug habe die 26-Jährige dann zahlreiche Beschädigungen am Lack ihres Pkw festgestellt.

Das Polizeirevier Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie weitere mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 04661 - 4011 - 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell