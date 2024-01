POL-SE: Quickborn - Unbekannte Täter scheiterten mit Einbruchsversuch - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Freitag (19.01.2024) auf Samstag (20.01.2024) ist es in der Straße "Ohlenhoff" zu einem Einbruchdiebstahl bei einem Bäckereigeschäft gekommen, bei dem unbekannte Täter einen verbauten Tresor mit Bargeld entwendeten. In einem Zeitraum von 17:00 Uhr bis 04:15 Uhr drangen die ...

