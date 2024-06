Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auftaktpressegespräch der Stadt Gelsenkirchen und der Polizei Gelsenkirchen zum Start der UEFA EURO 2024[TM]

Gelsenkirchen (ots)

Medieneinladung in das HOST CITY MEDIA CENTRE GELSENKIRCHEN im Hans-Sachs-Haus GE. Es sind nur noch wenige Tage bis zum Start der UEFA EURO 2024[TM]. In Gelsenkirchen gehen die Vorbereitungen in die Endphase und an vielen Stellen im Stadtgebiet kann man schon auf Plakaten, Schildern und Bannern deutlich erkennen, dass das Fußballgroßereignis vor der Tür steht. Am ersten Spieltag am 14. Juni 2024 eröffnet die Gelsenkirchener Fan Zone im Nordsternpark im Vorfeld des Eröffnungsspiels bereits um 16 Uhr mit einem Top Act auf der Bühne. Am 16. Juni rollt der Ball dann das erste Mal in Gelsenkirchen. In einem Pressegespräch wird die Host City Gelsenkirchen gemeinsam mit der Polizei Gelsenkirchen über den Stand der Vorbereitungen berichten und einen Ausblick auf die gesamte EM-Phase in Gelsenkirchen geben. Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zur Berichterstattung herzlich eingeladen am Freitag, 7. Juni 2024, um 13 Uhr, Hans-Sachs-Haus, HOST CITY MEDIA CENTRE GELSENKIRCHEN, Ebertstraße 11, 45879 Gelsenkirchen. Als Ansprechpartner stehen Oberbürgermeisterin Karin Welge, Polizeipräsident Tim Frommeyer, Wilhelm Wessels, Leiter des EM-Büros der Stadt, und der Leitende Polizeidirektor Peter Both zur Verfügung. Hinweis an die Medien: Jeweils vor und nach den Spieltagen in Gelsenkirchen finden turnusmäßige Pressekonferenzen der Host City Gelsenkirchen zum jeweiligen Spiel im Mediencenter im Hans-Sachs-Haus statt. Vor den Spieltagen wird daran immer auch die Polizei teilnehmen, nach den Spieltagen je nach Einsatzlage. Die nächste Pressekonferenz ist somit für den 14. Juni, um 15 Uhr geplant. Im Fokus steht dann das erste Spiel in Gelsenkirchen: die Partie Serbien gegen England.

Weitere Pressekonferenzen:

· 14. Juni, 15 Uhr: Pressekonferenz Spieltag Serbien- England (gemeinsam mit der Polizei) · 17. Juni, 9:30 Uhr: Bilanz-PK (gemeinsam mit der Polizei) · 19. Juni, 15 Uhr: Pressekonferenz Spieltag Spanien - Italien (gemeinsam mit der Polizei) · 21. Juni., 9:30 Uhr: Bilanz-PK · 25. Juni, 15 Uhr: Pressekonferenz Spieltag Georgien - Portugal (gemeinsam mit der Polizei) · 27. Juni, 9:30 Uhr: Bilanz-PK · 28. Juni, 15 Uhr: Spieltags-PK Achtelfinale (gemeinsam mit der Polizei) · 1. Juli, 9:30 Uhr: Bilanz-PK

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell