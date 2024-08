Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen an E-Scooter unterwegs

Bielefeld (ots)

Bielefeld- Mitte- Am Montag, 12.08.2024, stoppte ein Polizist den Fahrer eines E-Scooters, für den kein Versicherungsschutz bestand.

Der Polizist bemerkte, gegen 11:00 Uhr, auf der August-Bebel-Straße einen E-Scooter-Fahrer, der aus Richtung Detmolder Straße kommend in Richtung Werner-Bock-Straße fuhr. Das Versicherungskennzeichen an dem Elektrokleinstfahrzeug wellte sich stark, so dass dies nicht abzulesen war und der Beamte die Gültigkeit nicht zweifelsfrei erkennen konnte. Der E-Scooter-Fahrer bog in die Werner-Bock-Straße ein und stoppte an den Fahrradständern eines Gebäudes gegenüber der Prinzenstraße.

Bei der folgenden Kontrolle stellte der Polizist fest, dass sich an dem Elektrokleinstfahrzeug ein Versicherungskennzeichen des Jahres 2022 befand. Der Fahrer, ein 34-jähriger Bielefelder, äußerte, dass der Roller einer Bekannten gehöre. Eine Überprüfung ergab, dass für das Fahrzeug seit 2022 kein neues Versicherungskennzeichen ausgegeben worden war.

