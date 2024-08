POL-BI: Geparkter PKW stoppt betrunkenen Rad-Fahrer

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Paderborn / Bad Wünnenberg - Nachdem die Angehörigen des 67-jährigen Lkw-Fahrers informiert worden sind, gibt die Polizei Bielefeld bekannt, dass der Fahrer noch in der Nacht seinen Verletzungen erlag. Der 67-jährige Mann aus Hamm verstarb im Krankenhaus an den Folgen des schweren Auffahrunfalls, der sich am 14.08.2024, gegen 19:10 Uhr, auf der A 44 zwischen dem Autobahnkreuz ...

mehr