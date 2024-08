Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall - Fußgängerin geht bei rotem Ampelsignal

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Senne - Nach den Aussagen von mehreren Zeugen betrat eine Bielefelderin am Mittwochnachmittag, 14.08.2024, an der Kreuzung Friedrichsdorfer Straße und Am Waldbad die Windelsbleicher Straße, obwohl eine Fußgängerampel rotes Licht zeigte. Bei dem leichten Anstoß mit einem herannahenden SUV wurde die betrunkene Fußgängerin leicht verletzt. Ihren Lebenspartner nahmen Polizisten wegen eines bestehenden Haftbefehls fest.

Gegen 17:35 Uhr beabsichtigte die 37-Jährige zu Fuß, die Windelsbleicher Straße in Richtung der Friedrichsdorfer Straße zu überqueren. Sie kam aus der Richtung Am Waldbad. Auf der Windelsbleicher Straße sollen zeitgleich mehrere Fahrzeuge bei grünem Ampelsignal in Richtung der Buschkampstraße gefahren sein.

So auch eine 77-Jährige mit ihrem Mitsubishi Eclipse Cross und ihrem Beifahrer. Während die Autofahrerin aus Unna abbremste, soll die 37-Jährige kurz stehengeblieben sein und ihren Weg bei rotem Ampelsignal fortgesetzt haben. Zeugen beschrieben einen leichten Anstoß zwischen der Fußgängerin und dem Mitsubishi, wobei die Frau auf die Straße stürzte.

Bei der Unfallaufnahme erkannten Streifenbeamte Hinweise, dass die 37-Jährige Alkohol getrunken haben könnte. Diese wurden durch ein deutliches Ergebnis eines Alkoholtests bestätigt. Die leichtverletzte Bielefelderin wurde von Rettungssanitätern behandelt und in die Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses gefahren.

Die Polizisten stellten fest, dass gegen ihren anwesenden 33-jährigen Partner ein Haftbefehl bestand. Den festgelegten Betrag, um einer Haft zu entgehen, konnte der Bielefelder nicht bezahlen. Die Streifenbeamten nahmen ihn deshalb fest und übergaben ihn an die Justiz.

