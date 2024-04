Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall auf der BAB 19 Höhe AS Kessin

Rostock (ots)

Am 01.04.2024 ereignete sich auf der BAB 19 auf Höhe der Anschlussstelle Kessin ein Alleinunfall bei dem ein geschätzter Schaden von 20.000 Euro entstand. Gegen 13:00 Uhr befuhr am Ostermontag der 77-jährige Fahrer eines Volvo die BAB 19 aus Richtung Kreuz Rostock kommend in Richtung des Rostocker Überseehafens. An der Anschlussstelle Kessin wollte der Volvo-Fahrer die BAB 19 verlassen. Im Kurvenbereich der Ausfahrt kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der weiteren Folge. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrzeugführer. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 77-Jährigen zur weiteren medizinischen Betreuung ins Rostocker Uniklinikum. Der Volvo war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Polizeilich wird der Gesamtschaden des Unfalls auf 20.000 Euro geschätzt. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

