Kleve (ots) - Im Zeitraum von Freitag (16. August 2024), 21:00 Uhr und Samstag (17. August 2024), 09:00 Uhr kam es an der Siegener Straße in Kleve zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter drückten ein auf Kipp stehendes Fenster auf und drangen so in einen Rohbau ein. Aus diesem entwendeten die Täter eine Flex, eine Heckenschere sowie einen Schlagbohrer und ...

