Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Back to school: Kreispolizeibehörde Kleve und Verkehrswacht Kreis Kleve e.V. geben Tipps zum Schulbeginn

Kreis Kleve (ots)

Am morgigen Mittwoch (21. August 2024) beginnt in Nordrhein-Westfalen das neue Schuljahr. Auch für die Schülerinnen und Schüler im Kreis Kleve, unter Ihnen 3.200 Erstklässler, geht es zurück in den Unterrichtsraum, wo neue Lerninhalte und Herausforderungen warten. Doch eben diese Herausforderungen warten nicht nur in der Schule, sondern auch bereits auf dem Weg dorthin.

Damit der Schulweg stressfrei und sicher zurückgelegt werden kann, ist Übung notwendig. "Es ist wichtig, den Schulweg mit den Kindern zu üben, mögliche Gefahrenstellen aufzuzeigen und so Selbstsicherheit beim Kind zu schaffen", sagt Andreas Tissen von der Kreispolizeibehörde Kleve. Der Polizeihauptkommissar rät genügend Zeit für den Weg zur Schule einzuplanen und helle, reflektierende Kleidung zu tragen.

Alle Verkehrsteilnehmenden sind gefordert: Seien Sie stets aufmerksam

Norbert van de Sand von der Verkehrswacht Kreis Kleve e.V. ist sich sicher, dass der "Weg zur Grundschule für die meisten Sechsjährigen gut zu bewältigen sei", es aber auch auf die anderen Verkehrsteilnehmenden ankomme. "Eltern, die ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, sollten sich im Vorfeld über vorhandene Elternhaltestellen informieren". Zur Information tragen auch die Banner der Aktion "Brems Dich! Schule hat begonnen" bei, welche im Kreis Kleve an unterschiedlichen Orten angebracht wurden und laut Falk Neutzer, dem Geschäftsführer der Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., allen Verkehrsteilnehmenden den Beginn des neuen Schuljahrs signalisieren sollen.

Zu Beginn des neuen Schuljahrs gibt es von Stefan Cohnen von der Kreispolizeibehörde Kleve deshalb noch einen Appell an alle Verkehrsteilnehmenden: "Seien Sie stets aufmerksam, den Blick auf die Straße gerichtet und stets bremsbereit, denn auch Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen sind nun auf neuen Schulwegen unterwegs". Die Kreispolizeibehörde Kleve und Verkehrswacht Kreis Kleve e.V. wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start ins neue Schuljahr und stets einen stress- und unfallfreien Schulweg. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell