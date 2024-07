Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht mit Motorradfahrer - Zeugenaufruf

Ludwigswinkel (ots)

Am 25.07.2024 gegen 12.35 Uhr befuhr eine 60-jährige Frau mit ihrem PKW die L478 von Eppenbrunn kommend in Fahrtrichtung Ludwigswinkel. In einer Kurve im Tal war ihr dann ein Motorradfahrer aus Richtung Ludwigswinkel entgegengekommen. Dieser sei mittig der Straße gefahren. Die 60-jährige habe gebremst und sei ausgewichen, konnte eine Berührung zwischen ihrem PKW und dem Motorrad jedoch nicht mehr verhindern. Das Motorrad touchierte die linke Fahrzeugseite ihres Fahrzeugs von Kotflügel bis zur Heckstoßstange. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Der Motorradfahrer habe anschließend nicht gebremst, stattdessen habe er die Verkehrsunfallörtlichkeit mit hoher Geschwindigkeit verlassen ohne die notwendigen Feststellungen zu treffen. Bei dem Motorrad soll es sich um eine schwarze Rennmaschine handeln. Kennzeichen o.ä. konnte die Frau nicht angeben, jedoch fuhr hinter dem Motorrad ein weiterer PKW, welcher den Verkehrsunfall beobachtet haben könnte. Jedoch gibt es auch hier keine näheren Hinweise zu Fabrikat, Farbe oder Kennzeichen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eröffnet. Augenzeug/innen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Dahn zu melden (per Mail pidahn@polizei.rlp.de oder telefonisch: 06391-9160). /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell