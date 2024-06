POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Bechhofen (ots) - Am Sonntagmittag, den 09.06.2024, parkte ein 57-Jähriger sein Fahrzeug auf einem Waldparkplatz. Dieser befindet sich in der Kirrberger Straße unweit von der Kläranlage in Bechhofen. Er stellte seinen weißen Mercedes-Benz Vito gegen 15 Uhr an der Örtlichkeit ab. Als er gegen 16:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte der Autobesitzer einen Schaden an der rechten Seite seines Kraftfahrzeugs. ...

