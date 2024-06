Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf Waldparkplatz

Bechhofen (ots)

Am Sonntagmittag, den 09.06.2024, parkte ein 57-Jähriger sein Fahrzeug auf einem Waldparkplatz. Dieser befindet sich in der Kirrberger Straße unweit von der Kläranlage in Bechhofen. Er stellte seinen weißen Mercedes-Benz Vito gegen 15 Uhr an der Örtlichkeit ab. Als er gegen 16:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte der Autobesitzer einen Schaden an der rechten Seite seines Kraftfahrzeugs. Der Schaden wird auf circa 1300 Euro geschätzt.

Wer Angaben zum Unfallverursacher beziehungsweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06332 976-0 in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell