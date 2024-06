Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunkene und drogenbeeinflusste Fahrzeugführer

Dahn (ots)

Am Wochenende konnten Beamte der Polizeiinspektion Dahn im Inspektionsgebiet in drei Fällen Fahrzeugführer, die sich mit ihren Kraftfahrzeugen im Fließverkehr befanden und die entweder unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, einer Kontrolle unterziehen. Diesen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen sowie entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Fahrt eines 59-jährigen Fahrradfahrers in Dahn, der einen Atemalkoholgehalt von 1,73 Promille aufwies, konnte noch vor Fahrtantritt durch die hinzukommenden Polizeibeamten verhindert werden. Der Fahrradfahrer musste dann per pedes die Heimreise antreten. /pidn

