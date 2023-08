Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (368/2023) Unfallflucht in Walkenried - Geparkter Audi in der Harzstraße vermutlich im Vorbeifahren beschädigt, rund 1.000 Euro Schaden

Göttingen (ots)

Walkenried, Harzstraße in Höhe Hausnummer 31 Freitag, 28. Juli 2023, zwischen 16.00 und 17.20 Uhr

WALKENRIED (jk) - Ein unbekannter Autofahrer (oder eine Autofahrerin) hat am vergangenen Freitag (28.07.23) in der Harzstraße in Walkenried (Landkreis Göttingen) einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A 3 vermutlich im Vorbeifahren an der Fahrerseite beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 16.00 und 17.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 31 (Eingang eines Elektrofachgeschäftes).

Der bei der Berührung an Kotflügel, Stoßfänger und Scheinwerfer entstandene Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Sachsa unter Telefon 05523/952 79-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell