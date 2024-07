Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrskontrolle führt zur Blutprobe

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierten Beamte einen 22-jährigen Autofahrer. Gegen 0 Uhr trafen sie den Mann mit seinem Fahrzeug in der Straße Am Kloster an. Bei der Überprüfung fiel den eingesetzten Polizeikräften auf, dass der junge Verkehrsteilnehmer zuvor offenbar Betäubungsmittel konsumiert hatte. Daher musste er seine Fahrt unterbrechen und auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe abgeben. Der junge Mann muss nun mit einem hohen Bußgeld, Punkten und einem Fahrverbot rechnen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell