Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Dienstagabend, 23.07.2024, gegen 20.30 Uhr wurde ein 64-jähriger Mann Opfer einer Körperverletzung. Die Tat ereignete sich in den Birkhausen, als ein bislang unbekannter Täter, der zuvor zusammen mit zwei anderen Personen auf einem Quad einen Waldweg in den Birkhausen befuhr, dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht schlug. Durch den Schlag erlitt der alkoholisierte Geschädigte eine Platzwunde an der Lippe und stürzte zu Boden, wobei er sich weitere Verletzungen zuzog. Eine Personenbeschreibung des Täters konnte nicht erlangt werden. Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Angaben zum Täter bzw. den Mitfahrern auf dem Quad machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

