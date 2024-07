Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Dienstagmorgen, 23.07.2024, gegen 08.00 Uhr ereignete sich in der Hilgardstraße in Höhe der Gastwirtschaft Drumm ein Verkehrsunfall, als eine 34- jährige Frau, welche ihren PKW Audi A 1 am Fahrbahnrand geparkt hatte, die Fahrertür öffnete und einen von hinten herannahenden Radfahrer übersah. Dieser stieß gegen die Fahrertür und fiel zu Boden. Hierbei entstand am PKW ein Schaden in Höhe von ca. 500.- Euro. Der augenscheinlich unverletzte Radfahrer stand direkt wieder auf und fuhr weiter. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der zwischen 60- und 70 Jahre alte Radfahrer von der Unfallstelle. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Radfahrer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email(pizweibruecken@polizei.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

