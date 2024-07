POL-PDPS: Kontrollmaßnahmen des Zweiradkontrolltrupps der PD Pirmasens

Zweibrücken (ots) - Gleich mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen ereigneten sich am Wochenende im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Zweibrücken. So fuhr am Freitagmorgen, 19.07.2024 gegen 10.45 Uhr in der Homburger Straße an der Einmündung zur Freudenbergerhofstraße, ein Ford Transit auf einen an der dortigen rotzeigenden Ampel anhaltenden PKW Chevrolet auf, wobei Sachschaden in Höhe von 10.000.-Euro ...

