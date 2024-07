Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots)

Über das Wochenende musste die Polizei Zweibrücken in ihrem Dienstgebiet insgesamt vier Mal die Weiterfahrt von alkoholisierten und drogenbeeinflussten Fahrzeugführern unterbinden. So wurde am Freitagmorgen, 19.07.2024 gegen 05.00 Uhr ein 56-jähriger Fahrradfahrer in der Ixheimer Straße gestoppt, der unter Alkoholeinfluss schlangenlinienfahrend unterwegs war. Ein Atemalkoholtest war nicht durchführbar. Ebenfalls am Freitag, gegen 22.20 Uhr wurde in der Saarlandstraße ein 37-jähriger Fahrer eines PKW Opel Meriva kontrolliert, der einen Atemalkoholwert von 1,89 Promille erzielte. In Bechhofen, Waldstraße konnte am frühen Samstagmorgen eine 45-jährige Fahrerin eines VW kontrolliert werden, die augenscheinlich stark alkoholisiert war. Am Samstagabend, gegen 19.00 Uhr konnte auf der Bundesautobahn 8, Richtungsfahrbahn Zweibrücken in Höhe der Anschlussstelle Zweibrücken-Ernstweiler der 36-jährige Fahrer eines PKW Skoda angehalten werden, der zuvor durch Ausfallerscheinungen auf sich aufmerksam machte. Bei der Kontrolle konnte durch die Beamten eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Allen Personen wurde eine Blutprobe entnommen, in zwei Fällen der Führerschein sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. /pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell