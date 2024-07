POL-PDPS: Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Zweibrücken (ots) - Am Freitag um 17:59 Uhr kollidierte in der Kesselbachstraße ein 61-jähriger Pkw-Fahrer mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass sich der Unfallverursacher überschlug und letztendlich auf dem Dach liegenblieb. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher selbst wurde ...

