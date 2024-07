Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Randalierende Jugendliche am Felsenland Resort

Dahn (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 20.07.2024, zwischen 00:50 Uhr und 01:15 Uhr haben sieben Jugendliche Hoteleigentum des Felsenland Resorts in Dahn beim Vorbeilaufen beschädigt. Die Tathandlung konnte mittels Überwachungskamera gefilmt werden. Die Tatverdächtigen beschädigten hierbei Hoteleigentum im Wert von ca. 1000 EUR. Bei den Jugendlichen handelt es sich um männliche Jugendliche im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Die Personen waren weitestgehend in Tarnoptik gekleidet und augenscheinlich alkoholisiert. Sie kamen aus Richtung Hasenbergstraße und liefen in Richtung Felsenland Schwimmbad. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen zu den oben beschriebenen Personen im Bereich der Tatörtlichkeit sind an die Polizeiinspektion Dahn unter der Tel. 06391-9160 bzw. pidahn@polizei.rlp.de zu richten. //pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell