POL Schwaben Nord: Diebstahl

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Donnerstag (18.01.2024), zwischen 02.10 Uhr und 02.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter das Schaufenster eines Friseursalons in der Ulmer Straße. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter 0821/323-2510 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Markus Bommler ...

mehr