Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Diebstahl

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Im Zeitraum von Samstag (13.01.2024), 15.00 Uhr bis Sonntag (14.01.2024), 17.00 Uhr, ereignete in der Bauernstraße ein Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen an einer Haltestelle abgestellten und versperrten Mofaroller der Marke "Rex". Es entstand ein Diebstahlschaden von circa 250 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2610 mit der Polizeiinspektion Pfersee in Verbindung zu setzen.

