Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Zweibrücken (ots)

Gleich mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen ereigneten sich am Wochenende im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Zweibrücken.

So fuhr am Freitagmorgen, 19.07.2024 gegen 10.45 Uhr in der Homburger Straße an der Einmündung zur Freudenbergerhofstraße, ein Ford Transit auf einen an der dortigen rotzeigenden Ampel anhaltenden PKW Chevrolet auf, wobei Sachschaden in Höhe von 10.000.-Euro entstand. Darüber hinaus klagte der Führer des Ford Tansit über Schmerzen im Nacken- und Halsbereich.

Ebenfalls am Freitag, gegen 11.15 Uhr fuhr eine 79-jährige Frau mit ihrem PKW Toyota Yaris in der Münzstraße aus dem dortigen Parkhaus und beschleunigte aus Versehen derart, dass sie geradeaus in die Außenmauer einer Garage und in ein Verkehrsschild fuhr. Vor der Mauer befand sich zum Unfallzeitpunkt Sperrmüll, welcher den Aufprall etwas dämpfte. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die mit ihr im Fahrzeug befindlichen Enkelkinder blieben unverletzt. Die Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 7000.- Euro belaufen.

Am Samstag, 20.07.2024, gegen 11.00 Uhr auf der Landesstraße 469 zwischen Winterbach und Oberauerbach fuhr ein Hyundai i30 auf einen vorausfahrenden, verkehrsbedingt abbremsenden PKW Skoda Kamiq auf. Die 58-jährige Fahrerin des Hyundai wurde hierbei leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000.- Euro.

Ebenfalls am Samstag, gegen 10.20 Uhr missachtete die 43-jährige Fahrerin eines BMW X1 auf der Landesstraße 480 zwischen Heidelbingerhof und Kreisel, an der Einmündung zum Londoner Bogen beim Linksabbiegen den Vorrang eines entgegenkommenden 60-jährigen Motorradfahrers, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Sturz zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 9000.- Euro belaufen. /pizw

