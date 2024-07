Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verfolgungsfahrt/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 22.07.2024, gegen 16.50 Uhr startete in Zweibrücken eine Verfolgungsfahrt nachdem eine Funkstreife der Polizeiinspektion Zweibrücken den amtsbekannten Fahrer eines Motorrades Honda mit Zweibrücker Kennzeichen in der Bitscher Straße am Kreisel einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte. Beim Erblicken des Anhaltesignals flüchtete der Fahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, und fuhr an der Anschlussstelle Zweibrücken-Ixheim in Fahrtrichtung Neunkirchen auf die Bundesautobahn 8 auf, wo er sein Krad auf ca. 180 km/h beschleunigte und mehrere Verkehrsteilnehmer rechts und links überholte. An der Anschlussstelle Zweibrücken-Ernstweiler fuhr er von der Autobahn ab und befuhr mit einer Geschwindigkeit von etwa 60 bis 70 km/h mehrere Straßen im Stadtteil Bubenhausen. In Verlängerung zur Wolfslochstraße befuhr der Beschuldigte einen Wirtschaftsweg in Richtung Saarland, wo er das Kraftrad auf etwa 140 km/h beschleunigte. Hiernach brach der Kontakt zum dem flüchtigen Krad ab. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die Polizei sucht nun Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrmanöver des Flüchtenden gefährdet wurden. Diese können sich per Email (pizweibruecken@polizei.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 mit der Polizeiinspektion Zweibrücken in Verbindung setzen. /pizw

