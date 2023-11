Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Fahndung nach unbekanntem Brandstifter - Rostocker Polizei bittet um Mithilfe

Rostock (ots)

Nach dem Brand einer Papiertonne in Evershagen am 22. Oktober dieses Jahres fahndet die Rostocker Kriminalpolizei nun mit Bildern eines Zeugen nach einem unbekannten Mann.

Der Gesuchte steht im Verdacht, gegen 02:30 Uhr eine im Bereich des in der Bertolt-Brecht-Straße befindlichen Edeka-Marktes abgestellte Papiertonne in Brand gesetzt zu haben. Anschließend flüchtete der mit einer schwarzen Adidas-Jacke und -Hose gekleidete Tatverdächtige auf einem dunklen älteren Fahrrad in Richtung Lütten Klein. Die Person konnte bislang nicht identifiziert werden.

Auf Beschluss des Amtsgerichts Rostock wird nun mit Bildern nach dem bislang unbekannten Mann gefahndet. Diese sind unter folgendem Link abrufbar: https://t1p.de/6bbxn

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

