Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 22.07.2024, gegen Mitternacht befuhr eine 21-jährige Fahrerin eines PKW Mercedes-Benz den unteren Hornbachstaden in Richtung Bundesautobahn 8, Anschlussstelle Zweibrücken-Ernstweiler. Etwa 125 Meter vor der Auffahrt übersah die nicht ortskundige Fahrerin mehrere Fußplatten für Verkehrsschildmasten, welche sich auf der Fahrbahn befanden. Das Durchfahrverbotsschild sowie ein Schrankenzaun waren herausgezogen und rechts neben der Fahrbahn in die Wiese geworfen worden. Hierdurch waren die Fußplatten nicht sichtbar. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500.- Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei Zweibrücken ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Angaben zum dem oder den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per (pizweibruecken@polizei.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

