Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Mülltonne

Meinerzhagen (ots)

Eine Mülltonne brannte am Neujahrsmorgen, gegen 02:10 Uhr, in der Fröbelstraße. Wie die Tonne in Brand geriet, ist nicht bekannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Meinerzhagen unter 02354-9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell