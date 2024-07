Polizei Aachen

POL-AC: Fünf leichtverletzte Unfallbeteiligte

Eschweiler (ots)

Kurz vor Mitternacht des gestrigen Freitags (19.07.2024) kam es an der Kreuzung vor dem Eschweiler Bushof zu einem Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen. Ein 40jähriger VW Fahrer und seine Beifahrerin wollten auf der Indestraße weiter in Richtung Düren fahren. Ihm kam ein 20 Jahre alter Fahrzeugführer mit einem BMW entgegen. Dieser wollte nach links in den Langwahn abbiegen. Über den Umstand, wer zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Ampelschaltung vorfahrtsberechtigt war, gibt es gegenteilige Aussagen. In der Kreuzungsmitte kam es zum Zusammenstoß der Pkw.

Die beiden Fahrer mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beifahrerin des ersten Wagens und zwei Fahrzeuginsassen aus dem entgegenkommenden BMW konnten nach ambulanter Behandlung noch am Unfallort entlassen werden. Sie alle sind im Stadtgebiet Eschweiler wohnhaft. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro je Kfz geschätzt. Aufgrund der frühen Uhrzeit kam es nicht zu Verkehrsstörungen.

Für den 40jährigen Eschweiler hat die Sache ein weiteres, unangenehmes Nachspiel. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten.

