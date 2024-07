Polizei Aachen

POL-AC: Fahrzeug landet auf dem Dach

Stolberg (Rhld.) (ots)

Viel Glück bei einem spektakulären Unfall hatten zwei junge Männer am frühen Samstagmorgen (20.07.2024). Gegen 01:30 Uhr fuhr ein 27 Jahre alter Aachener und sein 22jähriger Beifahrer auf der Rhenaniastraße in Richtung Atsch Dreieck. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Bordstein. Durch die Wucht des Aufpralls drehte er sich und der Pkw überschlug sich. Auf dem Dach liegend, rutschte der Wagen schließlich in die Grünanlagen des dortigen Bertholt-Wolff-Parks.

Noch vor Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnten die beiden Insassen ihr Gefährt selbständig verlassen. Sie wurden sicherheitshalber zur kurzen Begutachtung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto erlitt einen Totalschaden, der mit etwa 3500 Euro beziffert wird. Es musste aufwendig aus der tiefenliegenden Böschung geborgen werden. Verkehrsstörungen blieben aus.

Das beiliegende Foto kann rechtefrei genutzt werden. (And.)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell