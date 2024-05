Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Einsatzreicher Tagesverlauf für die Bonner Rettungskräfte

Bonn (ots)

Nachdem am heutigen Morgen ein Busunfall trotz Durchbrechen der Leitplanke und Einfahren in die Gegenfahrbahn der BAB 562 äußerst glimpflich abgelaufen war, rückte die Feuerwehr infolge des Regens im späten Nachmittag zu rund 20 Einsätzen aus. Dabei war auch das Stadthaus betroffen, in welches sich ebenfalls Regenwasser seinen Weg bahnte und durch die Feuerwehr beseitigt werden musste.

Ebenso traf es die Unterführung am Probsthof, die für mehrere Stunden aufgrund sich zurückstauenden Wassers nicht mehr befahrbar war. Der Rückstau bahnte sich darüber hinaus den Weg in eine angrenzende Tiefgarage, die morgen früh durch das THW mit entsprechenden Hochleistungspumpen leer gepumpt werden wird.

Während des Regens wurden die verschiedenen Bachpegel durchgehend kontrolliert und sich mit der Veranstaltungskoordination der Stadt Bonn zu laufenden Open Air Festen ausgetauscht.

Dazu rückte die Feuerwehr zu einem Kellerbrand am Bunzlauer Weg in Tannenbusch aus, bei dem es eine brennende Matratze abzulöschen galt. Der Bereich wurde im Anschluss aufwendig gelüftet und an die Eigentümerin übergeben.

Im Anschluss konnten die teils noch unterwegs befindlichen Fahrzeuge zur Ostpreußenstraße zu einem Kabelbrand im Bereich der Unterverteilung weiterfahren. Auch hier wurden im Anschluss an die eigentlichen Löschmaßnahmen Lüfter der Feuerwehr zum Belüften der betroffenen Bereiche eingesetzt. Durch den Energieversorger konnte die Stromversorgung im Anschluss an die Einsatzmaßnahmen wieder hergestellt werden.

Der vorerst letzte Einsatz führte die Rüsteinheit der Feuerwehr Bonn zu einer technischen Hilfeleistung auf der BAB 565 in Höhe Hardtberg. Hier touchierte ein Fahrzeug die Mittelplanke. Die Fahrerin war glücklicherweise lediglich eingeschlossen und nicht eingeklemmt. Aufgrund des Verletzungsmusters musste das Fahrzeugdach dennoch mittels hydraulischem Rettungsgerät entfernt werden. Die Patientin konnte so schonend aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben werden.

Ebenso in eine Vielzahl von Einsätzen eingebunden, war der Bonner Rettungsdienst. Unterstützt wurden die Kräfte der Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehren Bonn Mitte, Rheindorf, Endenich, Buschdorf und Duisdorf.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell