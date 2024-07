Polizei Aachen

POL-AC: Fahrraddieb freut sich nur kurz

Aachen (ots)

Die Arbeit der Ermittlungsgruppe für Fahrraddiebstähle im Polizeipräsidium Aachen, oder kurz und prägnant "EG Bike", trägt weiter ihre Früchte. Nicht nur die dort tätigen Kriminalbeamten kennen, frei nach Schillers Wallenstein, ihre "Pappenheimer" - nein, sie machen diese auch unter den Kollegen des Streifendienstes bekannt.

Und so fiel einem uniformierten Team am frühen Samstagmorgen (20.07.2024) ein solcher, altbekannter "Pappenheimer" in der Aachener Innenstadt auf. Die Polizisten entschlossen sich zu einer spontanen Kontrolle des Mannes ... oder genauer gesagt: einer Kontrolle des Mannes, des von ihm justament entwendeten E-Bikes, des frisch geknackten Fahrradschlosses und - als i-Tüpfelchen - des mitgeführten Tatmittels, einer Zange.

Den Mann erwartet nun eine weitere Strafanzeige. Und diese Anzeige wird dann wieder von den Kollegen der EG Bike bearbeitet. Schöner Kreislauf... (And.)

