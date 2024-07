Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Mercedes-Fahrer soll mehrfach gefährlich überholt haben - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Mehrfach gefährlich überholt haben soll der Fahrer eines blauen Mercedes am Mittwochmorgen, 26.06., kurz vor 8.30 Uhr auf der B 32 von Hettingen in Richtung Hermentingen. Ein Verkehrsteilnehmer erstattete Anzeige bei der Polizei, nachdem der Mercedes-Fahrer offensichtlich aufgrund Gegenverkehrs knapp vor ihm einscheren musste und anschließend erneut trotz Gegenverkehrs überholt hat. Der Polizeiposten Gammertingen hat ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 43-jährigen Mercedes-Lenker eingeleitet und bittet Zeugen, die die Überholmanöver ebenfalls beobachtet haben sowie entgegenkommende Fahrzeuglenker und mögliche weitere Geschädigte, sich unter Tel. 07574/921-687 zu melden.

Sigmaringendorf

Polizei bittet nach Überholmanöver um Zeugen

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen den 72-jährigen Fahrer eines Mercedes. Der Autofahrer soll am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der B 32 zwischen Scheer und Sigmaringendorf in einer langgezogenen Rechtskurve einen Opel-Fahrer gefährlich überholt haben, sodass dieser stark abbremsen musste. Ein Entgegenkommender habe ebenfalls bis zum Stillstand abbremsen müssen, um eine Kollision zu vermeiden. Eine entsprechende rund zehn Meter lange Bremsspur war auf der Fahrbahn noch im Nachgang sichtbar. Da der Entgegenkommende bislang unbekannt ist, bitten die Ermittler diesen sowie andere Zeugen, die das Fahrmanöver des 72-Jährigen gesehen haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Ostrach

Autofahrer nach Trunkenheitsfahrt unbelehrbar

Nachdem ein 50-Jähriger vergangenen Samstag seinen Führerschein abgeben musste, weil er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines Wagens gesetzt hat, kommt nun ein zweites Strafverfahren auf den Mann zu. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, als der Mann am Montagabend erneut mit seinem Pkw davongefahren ist. Die Beamten konfrontierten den 50-Jährigen an seiner Wohnung mit seinem Verhalten und veranlassten eine Blutentnahme, da sie bei ihm wiederum Alkoholgeruch wahrnehmen konnten. Gegen den Mann wurden weitere Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. Seine Fahrzeugschlüssel wurden vorerst beschlagnahmt.

Pfullendorf

Unbekannte zündeln in Parkhaustoilette

Unbekannte haben am Montagabend in einer Parkhaustoilette in der Uttengasse gezündelt und Papiertücher sowie Klopapierrollen in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer, inwieweit Sachschaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Unmittelbar nach der Tat bestreiften die Beamten bei der Suche nach möglichen Tatverdächtigen auch den Stadtgarten, wobei mehrere Jugendliche davonrannten. Auch wenn bisher noch unklar ist, ob die Personengruppe mit der Brandlegung in Verbindung steht, muss ein 17-Jähriger mit einer Strafanzeige rechnen. Als die Polizisten die Gruppe kontrollieren wollten, wehrte er sich massiv gegen seine Festnahme, sodass die Einsatzkräfte auch den Schlagstock einsetzten mussten. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Bei dem Jugendlichen stellten die Polizisten unter anderem hochprozentigen Alkohol sowie Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell