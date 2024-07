Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

E-Bike gestohlen

Ein angeschlossenes E-Bike im Wert von knapp 5.000 Euro haben Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag aus einem Carport in der Georgstraße gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise von etwaigen Zeugen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Meckenbeuren

Unachtsames Wendemanöver führt zu Unfall

Bei einem unachtsamen Wendemanöver am Montag gegen 15.15 Uhr auf der Bundesstraße 30 bei Kehlen entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Eine 82 Jahre alte Hyundai-Lenkerin war in Richtung Meckenbeuren unterwegs und wollte wenden. Dafür fuhr sie in eine Zufahrt, um in die entgegengesetzte Richtung weiterzufahren. Aufgrund tiefstehender Sonne übersah sie den VW einer 23-Jährigen, die auf der Durchgangsfahrbahn stadteinwärts fuhr. Beim Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Beide Autos, an denen jeweils rund 10.000 Euro Sachschaden entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Meckenbeuren

Radfahrer kollidiert mit Pkw

Leichte Verletzungen hat sich ein 14 Jahre alter Radler zugezogen, als er am Montag gegen 15.15 Uhr in der Hauptstraße mit einem Pkw kollidiert ist. Ein 39 Jahre alter Vito-Fahrer fuhr vom EVS-Weg auf die Hauptstraße ein und übersah an der Einmündung den in falscher Fahrtrichtung auf dem Radweg fahrenden Jugendlichen. Beim Sturz zog sich der Radfahrer Schürfwunden zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Der Sachschaden fällt mit wenigen hundert Euro eher gering aus.

Kressbronn

Frontal in Gegenverkehr geprallt

Bei einem Frontalzusammenstoß am späten Montagabend kurz vor Mitternacht in Kressbronn wurden zwei Personen leicht verletzt. Eine 28-jährige VW-Lenkerin fuhr auf der Gattnauer Straße und bog nach rechts in die Berger Straße ein. Dabei missachtete sie offenbar das Rechtsfahrgebot, kam auf die Gegenfahrspur und prallte frontal in den Jaguar eines aus Berg nahenden 24-Jährigen. Die Unfallverursacherin und die 25-jährige Beifahrerin im Jaguar wurden verletzt und von Rettungsdiensten in eine Klinik gebracht. Die Fahrzeuge waren erheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf jeweils rund 10.000 Euro beziffert.

Markdorf

Roller gestohlen und zurückgelassen

Einen Motorroller von einem Anwesen in der Kreuzgasse gestohlen und unweit davon entfernt zurückgelassen hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende. Wie der Täter das Kleinkraftrad trotz Wegfahrsperre in Bewegung gesetzt hat, ist aktuell nicht bekannt. Als der Roller am Montag von einer Nachbarin aufgefunden wurde, war dieser beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Personen, die zwischen Freitagabend und Samstagnacht Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 an den Polizeiposten Markdorf zu wenden.

Markdorf

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 11.000 Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 11.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Leimbacher Straße. Ein 87 Jahre alter Ford-Lenker fuhr unachtsam von einem Grundstück auf die B 33 und übersah dabei einen von links kommenden Mercedes. Der 37-Jährige konnte einen Zusammenstoß trotz eines Ausweich- und Bremsmanövers nicht mehr verhindern und prallte in den Wagen des Seniors. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen neben der Polizei auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz waren, musste die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.

Markdorf

In Gegenverkehr geraten

Auf die Gegenfahrbahn geraten und verunfallt ist eine 56 Jahre alte Autofahrerin am Sonntag gegen 14.45 Uhr im Bereich Hepbach. Die Peugeot-Fahrerin war auf der Teuringer Straße unterwegs, kam aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Citroen einer 25-Jährigen zusammen. Beide Autos kamen rechtsseitig in der Böschung zum Stehen. Die Fahrerinnen wurden aufgrund des wuchtigen Aufpralls vorsorglich in eine Klinik gebracht. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand rund 23.000 Euro, am Citroen etwa 11.000 Euro Sachschaden. Ein Abschleppdienst war an der Unfallstelle im Einsatz.

