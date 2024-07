Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Aichstetten / A 96

Verkehrsteilnehmer melden auffälligen Pkw - Ermittlungen gegen Fahrer

Gegen einen Autofahrer, der am Sonntagabend negativ auf der A 96 im Bereich Memminger Kreuz aufgefallen ist, hat die Verkehrspolizei Kißlegg strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Verkehrsteilnehmer hatten den Mann gemeldet, der zuvor mehrmals einem anderen Autofahrer extrem dicht aufgefahren ist und beim Drängeln die Lichthupe aufleuchten lies. Nachdem er schließlich überholen konnte, bremste der 44-Jährige offensichtlich mutwillig abrupt ab und soll den Mittelfinger gezeigt haben. Die übrigen Autofahrer wurden dadurch zur Vollbremsung gezwungen. Bei einer Kontrolle auf dem Rasthof Aichstetten stellten die verständigten Einsatzkräfte bei dem Fahrzeuglenker zudem geringere Mengen Cannabis und Amphetamin sicher, das dieser einem Drogenvortest zufolge auch konsumiert hatte. Der 44-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen und sich in einem Krankenhaus eine Blutprobe abnehmen lassen. Gegen ihn wird wegen Nötigung, Beleidigung, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmittel sowie illegalen Drogenbesitzes ermittelt. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht.

Leutkirch im Allgäu

Trotziges Verhalten hat Bußgeld und Gebührenbescheid zur Folge

Ein Bußgeld kommt auf einen 19-Jährigen zu, der sich am Sonntagabend in der Ottmannshofer Straße bei einer Verkehrskontrolle äußert unkooperativ und trotzig verhalten hat. Beamte des Polizeireviers Leutkirch hatten den Autofahrer gestoppt, weil weder er, noch sein Beifahrer angeschnallt waren. Weil sich der 19-Jährige bei der Kontrolle entgegen der polizeilichen Anweisungen weigerte, seine Personalien anzugeben, wurde gegen den jungen Mann neben der Anzeige wegen des nicht angelegten Gurtes eine weitere Ordnungswidrigkeiten-Anzeige sowie ein Gebührenbescheid gefertigt. Die Personalien konnten die Polizisten feststellen, nachdem sie den Autofahrer nach dem Führerschein durchsuchten.

Bad Wurzach

Schlüssel stecken lassen - Mann bedient sich an Kühlschrank

An einem fremden Kühlschrank hat sich ein 67-Jähriger bedient, nachdem die Bewohner eines Hauses im Stadtgebiet am Sonntagnachmittag den Haustürschlüssel stecken gelassen hatten. Als einer der Bewohner den 67-Jährigen dabei ertappte, wie dieser eine Flasche Wein aus dem Kühlschrank nahm, flüchtete der ungebetene Gast. Eine Polizeistreife kontrollierte den 67-Jährigen kurz daraufhin und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls gegen ihn ein. Für den Fall, dass er erneut negativ in Erscheinung treten sollte, wurde ihm der Gewahrsam angedroht.

Leutkirch im Allgäu

Unbekannte brechen in Jugendhaus ein

Unbekannte sind zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in ein Jugendhaus in der Poststraße eingebrochen. Die Täter wollten offensichtlich die Eingangstüre aufhebeln und versuchten ihr Glück später, indem sie ein Fenster einwarfen. An einer weiteren Türe scheiterten sie jedoch erneut, sodass sie ohne Beute wieder von dannen ziehen mussten. Der hinterlassene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und bittet Personen, denen im Zusammenhang mit der Tat etwas aufgefallen ist, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Ravensburg

Vandalismus

Nach Vandalismus an einem Autohaus sowie einer Garage in Weißenau hat das Polizeirevier Ravensburg ein Strafverfahren eingeleitet. Unbekannte warfen in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Scheibe eines Autohauses in der Ravensburger Straße sowie die Scheibe einer Garage in der Straße "Am Kanal" ein und verursachten dabei einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise zu den Taten nimmt das Revier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Wangen im Allgäu

Jugendheim durchwühlt

Auf der Suche nach Beute haben Unbekannte zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen ein Jugendheim in der Leutkircher Straße durchwühlt. Die Täter verschafften sich wohl über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude und machten sich dann in einem Aufenthaltsraum sowie Büroräumen ans Werk. Ob möglicherweise etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu ermittelt wegen der Tat und nimmt in diesem Zusammenhang Hinweise unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Leutkirch

Kontrolle verloren - Autofahrer schanzt in Grünfläche

Die Kontrolle über seinen Wagen hat am Sonntagabend ein 48 Jahre alter Porsche-Fahrer auf der Landesstraße 318 zwischen Isny und Leutkirch verloren. Der Autofahrer kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf eine Grünfläche und schanzte über die Rimpacher Straße. Der 48-Jährige zog sich erhebliche Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Porsche wird auf rund 30.000 Euro geschätzt, zudem gingen drei Verkehrszeichen zu Bruch. Gegen den Fahrer wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Wangen im Allgäu

Motorradfahrerin prallt auf Pkw

Mit glücklicherweise nur leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste am Sonntagmittag eine 20 Jahre alte Motorradfahrerin, die auf der Kreisstraße zwischen Amtzell und Primisweiler auf einen Pkw aufgefahren ist. Der Autofahrer wollte bei Kernaten nach links abbiegen und bremste deshalb an. Die Zweiradlenkerin übersah die Situation offensichtlich und konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. An der Honda entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 12.000 Euro, am Pkw wird der Sachschaden auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Ravensburg / Baienfurt

Zwei Verkehrsteilnehmer müssen nach Kontrollen Blutprobe abgeben

Eine Blutprobe mussten zwei Verkehrsteilnehmer nach Kontrollen am Sonntagabend in Baienfurt und in der Nacht auf Montag in Ravensburg abgeben. Ein E-Scooter Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, konnte jedoch keinen Urintest durchführen. Die Untersuchung der Blutprobe wird zeigen, ob sich der Verdacht der Beamten bestätigt, dass der Mann zuvor Betäubungsmittel konsumiert hat. Er zeigte deutliche Anzeichen darauf. In Baienfurt schlug der Urintest bei einem Autofahrer auf Cannabis und Amphetamin an. Beide Verkehrsteilnehmer müssen sich, sollte sich der Verdacht bestätigen, auf ein empfindliches Bußgeld und führerscheinrechtliche Konsequenzen einstellen.

Ravensburg

Kinder bedrängt

Gegen einen 45-Jährigen hat das Kriminalkommissariat Ravensburg Ermittlungen eingeleitet, nachdem dieser im Verdacht steht, am Freitagmittag ein 8-jähriges Kind bedrängt zu haben. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der psychisch auffällige Mann den Jungen gegen 13 Uhr in der Marienburger Straße zunächst angesprochen und nach Geld und Zigaretten gefragt haben. Nachdem der 8-Jährige das verneinte, soll der Tatverdächtige ihn am Arm festgehalten und ihn auf eine Wange geküsst haben. Bereits am zurückliegenden Mittwoch soll es zu einem ähnlichen Vorfall auf einem Fußballplatz im Walliser Park gekommen sein, bei dem der Mann ebenfalls ein achtjähriges Kind angeblich auf die Wange geküsst haben soll. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.

Weingarten

Fahrradhelm gestohlen und Reifen zerstochen

Aus der Satteltasche eines Pedelecs haben Unbekannte am Sonntagnachmittag am Bahnhof Weingarten (Berg) in der Ettishofer Straße einen Fahrradhelm gestohlen. Zudem zerstachen die Unbekannten den Hinterreifen des abgestellten Rads. Personen, die in dieser Sache auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 auf dem Polizeirevier Weingarten zu melden.

