Bodenseekreis

Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" - Senior übergibt Wertsachen

Goldmünzen im Wert von mehreren tausend Euro waren die Beute unbekannter Betrüger, auf deren Masche ein 93-jähriger Mann aus dem Bodenseekreis am vergangenen Freitag hereingefallen ist. Die Unbekannten gaben sich am Telefon als Kriminalbeamte aus und berichteten von einem Raubüberfall in der Nachbarschaft. Im Rahmen der Ermittlungen sei ein Zettel mit potentiellen Opfern aufgetaucht, so auch der Name des Seniors. Im weiteren Verlauf des Telefonats fragten die vermeintlichen Polizisten den 93-Jährigen nach Wertsachen. Zur Sicherheit solle er diese an die Polizei übergeben. Der Mann schenkte der Geschichte Glauben, räumte sein Schließfach und händigte die Wertsachen am Freitag gegen 12.30 Uhr an einen unbekannten Abholer aus. Erst als dieser über alle Berge war, hegte der Senior Verdacht und kontaktierte die Polizei. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat nun die weiteren Ermittlungen wegen des Betrugs übernommen. Informationen zum Thema finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Friedrichshafen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag zwischen 16.40 Uhr und 17.10 Uhr auf dem Parkplatz des Bodenseecenters ermittelt die Polizei Friedrichshafen und sucht Zeugen. Ein Unbekannter hatte einen geparkten Audi A3 vorne links touchiert und im Anschluss das Weite gesucht. Um den Blech- und Streifschaden, der auf rund 1.500 Euro geschätzt wird. Kümmerte sich der Unfallverursacher nicht. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Langenargen

Grillkohle in Mülltonne entsorgt - Feuerwehr löscht Brand

Unsachgemäß entsorgte Grillkohle dürfte die Ursache für den Einsatz der Feuerwehr und der Polizei am Sonntag gegen 13.45 Uhr in der Kanalstraße gewesen sein. Eine Seniorin hatte die Grillkohle eigenen Angaben zufolge über Nacht stehen gelassen und am Morgen dann im Mülleimer entsorgt. Die Tonne fing durch die offenbar immer noch heiße Kohle Feuer, welches auf eine angrenzende Hecke und eine Garage übergriff. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag beziffert.

Frickingen

Hund von Pkw erfasst

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw hat sich am Sonntagmorgen ein Hund lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Der Vierbeiner rannte aus einer Obstplantage auf Höhe des Elisabethenhofs auf die Straße "Zur Brücke". Eine in Richtung Lippertsreute fahrende Opel-Lenker konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Hund frontal. Eine hinzugerufene Tierrettung brachte den Hund in eine Tierfachklinik. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Salem

Müll unsachgemäß entsorgt - Anzeige

Mit einer Anzeige wegen unsachgemäßer Müllentsorgung muss vermutlich ein 20-Jähriger rechnen. Passanten hatten sich am Sonntagabend an die Polizei gewandt, nachdem sie Unrat am Waldrand im Bereich der Feuchtmayer Straße entdeckt hatten. Bei der Überprüfung fanden die Beamten einen zerlegten Schrank, diverse Zeugnisse und weitere Unterlagen mit teilweise sensiblen Daten des 20-Jährigen. Die Gemeinde kümmerte sich um die Entsorgung. Ob der junge Mann selbst für die unsachgemäße Entsorgung des Mülls verantwortlich ist, wird derzeit geprüft.

Überlingen

Unfall mit vier beteiligten Autos - Polizei ermittelt

Eine leicht verletzte Person und mehrere tausend Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntag kurz vor 12 Uhr auf der Bundesstraße 31n Höhe Aufkirch. Ein 63 Jahre alter Renault-Fahrer soll einen Vorausfahrenden über eine längere Distanz durch dichtes Auffahren genötigt haben, woraufhin der 58-Jährige seinen Seat abrupt abbremste und einen Auffahrunfall verursachte. Ein 31-jähriger VW-Lenker konnte noch rechtzeitig anhalten. Ein 49 Jahre alter Mazda-Lenker konnte jedoch nicht mehr stoppen, fuhr auf den VW auf und schob diesen auf den Renault. Die 58 Jahre alte Mitfahrerin im Renault zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Sowohl dem 63-Jährigen als auch dem 58 Jahre alten Autofahrer drohen nun strafrechtliche Konsequenzen.

