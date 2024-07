Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte sowie ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der B 30 bei Torkenweiler. Eine 87-jährige VW-Lenkerin befuhr gegen 15.15 Uhr die B 30 in Richtung Obereschach und bemerkte an der Einmündung in Richtung Torkenweiler zu spät, dass eine 35-jährige Skoda-Fahrerin vor ihr an der roten Ampel anhielt. Sie fuhr dem Skoda wuchtig auf, wodurch beide Fahrerinnen leicht verletzt wurden. Während die 87-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, begab sich die 35-Jährige später selbst in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ravensburg

Einbruch in Gaststätte

In eine Gaststätte in der Steinbeisstraße hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Sonntagvormittag und Montagabend eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gastraum und entwendete nach jetzigem Stand eine Kaffeemaschine, eine mobile Zapfanlage sowie mehrere Flaschen hochprozentiger Alkoholika. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die im genannten Bereich Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Baienfurt

Mann schreit Kinder an

Auf einem Schulhof in der Achstraße hat ein 30-jähriger Mann am Montagnachmittag Kinder angeschrien und diese verängstigt. Erstmals gegen 14 Uhr wurde der Mann, der an einer psychischen Erkrankung leidet, auf dem Schulhof gemeldet, konnte von der Polizei bei einer Überprüfung aber nicht mehr festgestellt werden. Gegen 15.15 Uhr fiel der 30-Jährige erneut in der Achstraße durch sein Verhalten auf, wie er Kinder grundlos anschrie, jedoch nicht körperlich übergriffig wurde. Hier wurde er von einer abermals alarmierten Polizeistreife angetroffen und zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen. Aufgrund seines Gesundheitszustands wurde er in eine Fachklinik gebracht.

Weingarten

Mit Geldwechseltrick Bargeld erbeutet

Mittels geschickter Ablenkung hat ein Unbekannter im Rahmen eines Geldwechseltricks am Freitagvormittag in einem Geschäft in der Boschstraße einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag erbeutet. Der Mann bat nach dem Kauf einer Wasserflasche den Angestellten, ihm fünf 100-Euro-Scheine in 50er-Scheine zu wechseln. Nachdem der Kassierer dem Ansinnen nachkam, gab der Täter vor, das Geld nun doch lieber in 20-Euro-Noten gewechselt zu bekommen. Nachdem der Angestellte aufgrund der Menge nur einen Teil des Betrages in 20-Euro-Noten wechseln konnte und anbot, den Rest in größeren Scheinen auszuzahlen, lehnte der Unbekannte das Wechselgeschäft ab, nahm seine 100-Euro-Scheine wieder an sich und gab an, dann sein Geld bei einer Bank wechseln zu wollen. Später am Tag wurde im Rahmen einer Kassenprüfung das Fehlen des Bargeldbetrags festgestellt und anhand von Videoaufzeichnungen nachvollzogen, dass der Täter im Rahmen des Hin- und Herwechselns mehrfach geschickt Geld abgezweigt und eingesteckt hatte. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 18-25 Jahre alt, etwa 165-175 cm groß, kräftige Figur mit Bauchansatz, schwarzer Kinnbart. Er war zur Tatzeit bekleidet mit einer dunkelgrauen Schiebermütze, einem weiß-grauen T-Shirt mit aufgedruckten Ziffern "66" sowie einer hellen Sporthose. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Trickdiebstahls und bittet Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf diese Form des Trickbetrugs hin, die sporadisch auftaucht und bei der durch mehrmaliges Hin- und Herwechseln die Geschädigten so abgelenkt werden, dass sie den Diebstahl nicht bemerken. Seien Sie stets aufmerksam bei Geldwechseln, gehen Sie nicht auf Bitten ein, Geld in eine kleine Stückelung vieler Scheine zu wechseln. Verweisen Sie diesbezüglich lieber an eine Bank, als in gutgemeinter Hilfsbereitschaft später womöglich selbst finanziellen Schaden zu erleiden.

Weingarten

Einbruch in Apotheke

Zwei unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen in eine Apotheke in der Zeppelinstraße eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen und entwendeten Bargeld. Ob auch Medikamente gestohlen wurden, muss noch geklärt werden. Das Polizeirevier Weingarten hat ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchsdiebstahls eingeleitet und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die im Umfeld der Apotheke Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Wangen i. A.

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Friedrich-Ebert-Straße hinterlassen und danach Unfallflucht begangen. Im Zeitraum zwischen 7 und 16.15 Uhr streifte der Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Skoda an der linken vorderen Fahrzeugecke. Der Polizeiposten Isny bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, sich unter Tel. 07562/976550 zu melden.

Wangen i. A.

Verkehrsunfall

Eine Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagvormittag in der Friedrich-Ebert-Straße. Ein 78-jähriger Autofahrer erkannte kurz vor 10 Uhr zu spät, dass eine vor ihm fahrende 32-jährige Ford-Lenkerin nach links in den Ratzenbergweg abbiegen wollte, und fuhr auf. Dabei schob er den Ford noch auf einen davor befindlichen VW. Durch die Kollision wurde die ebenfalls 32-jährige Beifahrerin im Ford leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Isny

Diebstahl aus Gärtnerei

In eine Gärtnerei in der Grabenstraße sind bislang unbekannte Täter zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen eingedrungen und haben Bargeld gestohlen. Außerdem entwendeten sie eine noch nicht bekannte Anzahl an "Isnyer Punkten". Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Diebstahls und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 07562/976550 zu melden.

Bad Wurzach

Mit gestohlenem Roller unterwegs

Vor einer Polizeikontrolle sind am frühen Dienstagmorgen kurz nach Mitternacht zwei Unbekannte auf einem Motorroller in der Schlossstraße geflüchtet. Das Duo fuhr in einen Hinterhof und entkam schließlich fußläufig über einen Zaun in Richtung Marktstraße. Wie sich herausstellte, war an dem Roller ein Versicherungskennzeichen angebracht, das nicht zu dem Fahrzeug gehört. Im Rahmen der Fahndung, bei der die Geflüchteten nicht mehr festgestellt werden konnten, entdeckten die Beamten an der Bushaltestelle des Salvatorkollegs einen weiteren Motorroller, an dem ein als gestohlen gemeldetes Versicherungskennzeichen eines anderen Fahrzeugs befestigt war. Beide Roller wurden sichergestellt, die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen Tatverdächtigen dauern an.

