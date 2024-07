Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Anhänger ohne Anhängerführerschein gezogen

Ohne entsprechenden Führerschein hat ein 26-Jähriger einen Autoanhänger gezogen, als er am Sonntagnachmittag auf der B 32 in eine Kontrolle der Verkehrspolizei geraten ist. Auf den Fahrzeuglenker kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu, den Halter des Anhängers erwartet ebenfalls eine Anzeige wegen des Zulassens. Den Anhänger musste der 26-Jährige an den Pkw des Halters umhängen, der die Fahrt fortsetzen durfte.

Herbertingen

Jugendlicher sorgt bei Treffen mit Prostituierter für Polizeieinsatz

Für einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifen hat ein Jugendlicher am Freitagmittag gesorgt, der über ein Online-Portal ein Treffen mit einer Prostituierten vereinbart hat. Als die Dame Vorauskasse verlangte, zückte der Teenager in einer Gartenhütte eine Schreckschusspistole. Während die Frau flüchtete, verfolgten zwei ihrer Begleiter den Jugendlichen, der ebenfalls davonrannte. Polizeibeamte nahmen den Teenager kurz darauf vorläufig fest und stellten die Schreckschusswaffe sicher. Gegen den Tatverdächtigen wird nun unter anderem wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz strafrechtlich ermittelt.

Sigmaringen

20-Jähriger soll geschlagen worden sein

Eigenen Angaben zufolge von mehreren Personen geschlagen wurde ein 20-Jähriger am frühen Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr im Bereich der Schwabstraße. Der Leichtverletzte verständigte die Polizei und gab an, sich nach dem Angriff an die Fußgängerunterführung in der Fürst-Wilhelm-Straße gerettet zu haben. Ein Rettungsdienst brachte den Heranwachsenden in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Sigmaringen hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die eine entsprechende Auseinandersetzung beobachtet haben, sich unter Tel. 07573/815 zu melden. Eine Beschreibung zu den möglichen Tatverdächtigen liegt nicht vor.

Sigmaringen

Alkoholisierter geht mit Mistgabel auf Bekannten los

Mit einer Mistgabel soll ein 36-Jähriger am Sonntagabend in der Straße "Hohe Warte" auf einen Bekannten losgegangen und diesen sowohl mit der Gabel als auch mit Fäusten geschlagen haben. Darüber hinaus beschädigte er offensichtlich die Frontscheibe eines Pkw. Eine Polizeistreife rückte zu dem Streit aus und stellte die Mistgabel sowie weitere Gegenstände sicher. Der 36-Jährige musste die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der Tatverdächtige pustete bei einem Alkoholvortest knapp 1,4 Promille und war zu dem Streit offensichtlich mit seinem Pkw gefahren. Die Hintergründe der Auseinandersetzung zwischen den Bekannten ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Überprüfungen der Polizei. Der Kontrahent des 36-Jährigen sowie ein weiterer Bekannter, der beim Disput einschritt, erlitten lediglich leichtere Verletzungen, die vor Ort nicht behandelt werden mussten.

Herdwangen-Schönach

Nach Streit alkoholisiert ins Auto gesetzt und Unfall verursacht

Nach einem privaten Streit hat sich ein 20-Jähriger in der Nacht auf Montag in sein Auto gesetzt und beim Davonfahren einen Verkehrsunfall verursacht. Der VW-Lenker prallte bei seinem Fahrmanöver in der Straße "Im Branden" frontal gegen einen Wohncontainer, bevor er seine Fahrt fortsetzte. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, verständigten die Polizei. Eine Streife fand den 20-Jährigen wenige Kilometer weiter schlafend in seinem Pkw und veranlasste bei ihm in einem Krankenhaus eine Blutentnahme. Ein Alkoholvortest ergab deutlich über 1,1 Promille. Gegen den Fahrzeuglenker wird nun wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Abklärungen zum Hintergrund des Streits dauern noch an. Der Sachschaden am Wohncontainer wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

