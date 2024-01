Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Person hinter Tür und Ölspur

Herdecke (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Herdecke gegen 19:14 Uhr in den "Millöckerweg" alarmiert. Vor Ort war eine Person aus dem Bett gefallen und konnte die Wohnungstür nicht mehr eigenständig öffnen. Da es vor einen Generalschlüssel gab, konnte die Feuerwehr die Tür gewaltfrei öffnen und die Person an den anwesenden Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr war neben dem Rettungsdienst 20 Minuten im Einsatz.

Am Sonntag mussten die ehrenamtlichen Feuerwehrleute um 16:09 Uhr zum "Westender Weg / In der Schlage" ausrücken. Hier befanden sich auf einer Länge von ca. 50m eine Ölflecken auf der Fahrbahn. Die betroffenen Stellen wurden abgestreut und Warnschilder aufgestellt. Der Einsatz wurde nach ca. 60 Minuten beendet.

