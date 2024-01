Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall fordert ein Todesopfer

B 90 n, Stadtilm Rtg. Rudolstadt, Abzweig Nahwinden, Ilm-Kreis (ots)

Auf der B 90n, zwischen Stadtilm und Nahwinden, kam es am heutigen Freitagabend gegen 17:27 Uhr, zu einem Unfall mit Todesfolge. Beteiligt waren eine 42-jährige Audifahrerin, eine 65-jährige Suzukifahrerin und der 46-jährige Fahrer eines Lkw MAN. Eingangs einer Linkskurve überholte die Audifahrerin, zwei vor ihr fahrende Fahrzeuge. In der Folge kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Frontalzusammenstoß gegen die aus der Gegenrichtung kommende Suzukifahrerin. Die 65-jährige verstarb aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Audifahrerin wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt. Der Lkw MAN, welcher durch die Audifahrerin mit überholt wurde, wurde bei dem Unfall ebenfalls beschädigt. Der an allen drei beteiligten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wurde mit circa 46000,-EUR angegeben. Die Maßnahmen zur Unfallursachenermittlung dauern an. Die Freiwilligen Feuerwehren Stadtilm, Friesheim, Ehrenstein und Ilmtal- Deube sind im Einsatz.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell