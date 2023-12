Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Emmingen, Lkr. Tuttlingen) Polizei sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung und zur Fahrt eines lilafarbenen BMWs ohne Kennzeichen

Emmingen-Liptingen, Emmingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Dienstagnachmittag zwischen zwei Männern auf einem Tankstellengelände an der Hauptstraße in Emmingen zugetragen hat und zu einem Fahrer eines lilafarbenen BMWs, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 13.20 Uhr fuhr ein junger Mann mit einem lilafarbenen BMW, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren, auf der Hauptstraße in Richtung Donaustraße durch Emmingen und überholte trotz dem kurvigen Verlauf der Hauptstraße zunächst ein weißes Auto. Anschließend hielt der junge Mann mit dem BMW im Bereich der Hauptstraße 46 auf dem Areal einer Tankstelle an und stieg aus. Ein 42-jähriger Anwohner hatte das Überholen und das Fahren ohne Kennzeichen des BMW-Fahrers beobachtet und sprach den jungen Mann auf dem Tankstellengelände auf dessen Fehlverhalten an. Dieser reagierte jedoch überhaupt nicht einsichtig und ging auf den 42-Jährigen los. Zwischen beiden Männern kam es zur Rangelei, wobei der Jüngere den Älteren mit einem aufgehobenen Holzstück schlagen wollte. Der 42-Jährige konnte den Schlag jedoch abwehren. In der Folge stieg der junge Mann wieder in den BMW und flüchtete mit diesem in Richtung Donaustraße. Bei der anschließenden Fahndung durch die vom Anwohner verständigte Polizei konnte der BMW, jedoch ohne den jungen Fahrer, abgestellt an der Abzweigung der Bundesstraße 523 nach Seitingen (Landesstraße 432) bei Wurmlingen festgestellt und von der Polizei sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der nicht zum Straßenverkehr zugelassene BMW mutmaßlich von einem 24-Jährigen aus Tuttlingen, dem Sohn der ermittelten Fahrzeugbesitzerin gefahren wurde. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei nun Zeugen. Insbesondere der Fahrer des weißen Autos, welches vom BMW-Fahrer am Dienstagnachmittag, gegen 13.20 Uhr, in der Hauptstraße in Emmingen überholt worden war, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

