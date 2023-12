POL-KN: (Reichenau/ Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Unterseestraße - Mercedes Citan beschädigt (23.12.2023)

Konstanz (ots) - Eine mit annähernd 0,9 Promille alkoholisierte Autofahrerin ist am Sonntagmorgen auf der Max-Stromeyer- Straße gegen ein am Fahrbahnrand geparkten Anhänger gefahren. Gegen 5 Uhr fuhr die 21-Jährige mit einem Mercedes auf der Max-Stromeyer-Straße in Richtung Byk-Gulden-Straße. Auf Höhe Hausnummer 41 prallte sie frontal gegen den am rechten ...

mehr