Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer-Wetten - Einbruch

Unbekannter bricht zwei Automaten in einem Hofladen auf und entwendet Bargeld

Kevelaer-Wetten (ots)

Ein unbekannter Mann brach am Donnerstag (22. August 2024) gegen 00:55 Uhr zwei Automaten auf, die in einem Holzschuppen rechts neben der Hofeinfahrt an der Bahnhofstraße Straße in direkter Verbindung zur B 9 stehen. Der Täter brach gewaltsam die Münzzähler heraus, leerte diese auf der angrenzenden Wiese und nahm das Bargeld aus der Geldkassette heraus. Mit seiner Beute im unteren dreistelligen Eurobereich flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Bevor der Täter die Videokamera wegdrehte, war eine männliche Person mit blauem Kapuzenpulli, schwarzen Handschuhen und einer großen Nase zu erkennen. Hinweise zu der verdächtigen Person werden von der Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegengenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell