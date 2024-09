Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Sexualdelikt gesucht

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Mann entblößt Genitalien

Ein Unbekannter soll am Montag, 23.09.2024, in Pfedelbach einer 10-Jährigen seinen Penis gezeigt haben. Das Mädchen befand sich gegen 12.45 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Schule in der Kelterstraße, als sie am katholischen Kindergarten vorbeilief. Dort stand auf Höhe des Kindergartengebäudes ein Mann, der seine Hose und Unterhose herunterließ und so seine Genitalien zeigte. Die 10-Jährige rannte daraufhin nach Hause. Der Unbekannte lief in Richtung der evangelischen Kirche davon. Er wird als etwa 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß beschrieben und trug seine braunen langen Haare zum Zopf gebunden. Er hatte einen braunen Dreitagebart, trug ein lila T-Shirt ohne Aufdruck sowie eine schwarze Hose. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Künzelsau aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

