Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch in Werkstatt, Unfallflucht, Vor Polizei geflüchtet, Unfall mit Verletzten

Heilbronn (ots)

Öhringen: Zeugen nach Einbruch in Werkstatt gesucht Eine unbekannte Person verschaffte sich am frühen Mittwochmorgen unberechtigt Zutritt zu einer Werkstatt in Öhringen. Gegen 2.30 Uhr öffnete der Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes im Verrenberger Weg und gelangte so ins Innere. Anschließend wurden Bargeld und 15 Autobatterien der Marke "Bosch" entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Wer hat zur Tatzeit verdächtigte Wahrnehmungen rund um den Verrenberger Weg gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Schöntal: Vor Polizei geflüchtet und Unfall verursacht Am frühen Donnerstagmorgen flüchtete ein Verkehrsteilnehmer bei Schöntal vor der Polizei. Der 20-Jährige war kurz nach Mitternacht mit seinem Saab auf der Kreisstraße 2323 unterwegs und bog nach links in die Erlenbachstraße ein. Hier sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als dem jungen Mann der Streifenwagen auffiel beschleunigte er sein Fahrzeug stark und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch Bieringen. Zeitweise war er, trotz nasser Fahrbahn, mit circa 130 km/h unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgangsschild verlor der Saab-Fahrer dann die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Saab durchbrach eine Hecke und fuhr schlussendlich gegen einen Holzstapel vor einer Lagerhalle. Glücklicherweise wurde der 20-Jährige bei dem Unfall nicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Im Anschluss durchgeführte Alkohol- und Drogentest verliefen negativ. Warum der junge Mann vor der Polizei flüchtete ist noch völlig unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Künzelsau: Ein Verletzter nach Unfall

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagmorgen bei Künzelsau. Gegen 5 Uhr war ein 30-Jähriger mit seinem Hyundai auf der Bundesstraße 19 in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung nach Gaisbach wollte der Mann nach links abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den entgegenkommenden Suzuki eines 60-Jährigen und kollidierte mit diesem. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Suzuki-Fahrer musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppdienst geborgen.

Ingelfingen: Unfall verursacht und abgehauen

Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro verursachte ein Lkw-Fahrer am Mittwochnachmittag bei Ingelfingen und flüchtete anschließend. Kurz vor 16 Uhr war der 62-Jährige mit seiner Sattelzugmaschine auf der Bundesstraße 19 von Künzelsau kommend in Richtung Dörzbach unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und zwei Leitpfosten sowie eine Birke beschädigte. Nach dem Unfall entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im weiteren Verlauf der Fahrt, auf Höhe der Abzweigung Wendischenhof, geriet die Sattelzugmaschine erneut nach rechts von der Straße ab und verursachte Sachschaden an einer Leitplanke. Auch nach dieser Kollision setzte der Mann seine Fahrt fort, bis er letztlich auf einem Parkplatz zwischen Dörzbach-Hohebach und Dörzbach anhielt. Hier konnte er durch Polizeibeamte angetroffen werden. Bei der Kontrolle zeigte er mehrere Ausfallerscheinungen und gab auch an, dass er gesundheitliche Probleme habe. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Außerdem muss er mit mehreren Anzeigen rechnen.

Krautheim: Motocross-Fahrer flüchten vor Polizei - Zeugen gesucht Nachdem am Mittwochabend zwei Motocross-Fahrer bei Krautheim vor der Polizei flüchteten, werden nun Zeugen gesucht. Gegen 18 Uhr konnte eine Streife auf der Landesstraße 1025, am Ortseingang von Gommersdorf ein Kraftrad feststellen, welches von seinem Fahrer ohne Straßenzulassung im öffentlichen Verkehr gelenkt wurde. Daher sollte das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Als dies der Fahrer wahrnahm, beschleunigte er seine weiß-rote Maschine. Auf Anhaltezeichen und Blaulicht reagierte er nicht. Nach einer scharfen Linkskurve, stieß eine dunkelblaue Motocross Maschine ohne Straßenzulassung dazu. Der Lenker dieses Kraftrads fuhr nach Erblicken des Streifenwagens nach links über eine Böschung und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Beamten konnten im weiteren Verlauf auf das weiß-rote Motocross-Bike aufschließen, bis dessen Fahrer auf einem Waldweg auf circa 110 km/h beschleunigte und kurz darauf eine steile Wiese hinauffuhr. Hier mussten die Polizisten die Verfolgung abbrechen. Glücklicherweise wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer durch die rücksichtslose Fahrweise der beiden Zweirad-Fahrer gefährdet. Mehrere Passanten wurden Zeuge des Geschehens. Wer kann Angaben zu den beiden bisher unbekannten Motorradfahrern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell