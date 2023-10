Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - 2 PKW beschädigt

(LW) In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter in Brake in der Schloßstraße zwei Pkw. An einem BMW Cabrio und an einem Ford Kuga wurde jeweils der rechte Außenspiegel beschädigt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

