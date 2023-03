Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Jade +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 16. März 2023, gegen 6:30 Uhr, meldeten Zeugen einen offensichtlich verunfallten PKW BMW, der in einem Graben an der B437 zwischen Schweiburg und Diekmannshausen lag. Vor Ort konnten an dem PKW keine Personen angetroffen werden. Spuren deuteten darauf hin, dass der PKW schon mehrere Stunden in dem Graben lag.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte ein 19-Jähriger Mann aus Varel als Fahrzeugführer identifiziert werden. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei dem Unfall blieb er unverletzt.

Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 zu melden.

